Eminem y Rihanna o Skylar Grey, ¿quién la canta mejor?

¿Eminem y Rihanna o Skylar Grey? Hoy la elección (creemos) es más sencilla que la de las versiones de Katy Perry y Britney Spears, las de Ed Sheeran y Justin Bieber, las de Sia y Rihanna, las de Beyoncé y Ne-yo y la de Lady Gaga y Britney Spears.

Hoy la canción que hay que comparar, Love the way you lie, es radicalmente diferente ya que la artista y compositora que creó el tema original y los que finalmente lo interpretaron pertenecen a géneros radicalmente diferentes.

Love the way you lie fue remozado por Eminem junto al productor de hip hop Alex da Kid sobre la base o el estribillo que la cantautora estadounidense Skylar Grey había creado.

El resultado, tras conseguir embarcar a Rihanna en el proyecto, fue uno de los más grandes éxitos musicales del rapero de Detroit.

Viendo el éxito de Love the way you lie, la propia solista de Barbados decidió grabar también la demo original creada por Skylar Grey y que fue incluida en el disco Loud de Rihanna como Love the way you lie (Part II).

Esta versión de la canción supone el punto de vista femenino de la historia que se popularizó en la voz de Eminem pero bajo la firma de Skylar Grey.