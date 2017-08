Increíble pero cierto: un tutorial doméstico es el vídeo más visionado de la historia de Facebook. Por extraño que parezca, el líder no tiene ni gatitos ni bebés entre sus protagonistas, únicamente nos enseña a ahorrar espacio en nuestro armario.

Pero que no cunda el pánico. Solo se trata del más visto de la red social, el top sigue ostentándolo See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, tal y como lo anunciamos hace unos días.