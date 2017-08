Chris Brown sobre su agresión a Rihanna: "Pensé en suicidarme"

Aquel episodio lo convirtió en el "enemigo número uno de Estados Unidos", dice. Era 2009. Chris Brown fue declarado culpable de maltrato tras propinarle una brutal paliza a Rihanna, que entonces era su pareja, y dejarla prácticamente irreconocible.

Ahora, ocho años después, el rapero habla por primera vez de ello. Lo hace en Welcome to my life, un documental que acaba de presentar y en el que participan Jennifer López, Usher o Rita Ora.

"Pensé en suicidarme y todo eso", confiesa. "No comía, no dormía, me drogaba todo el rato". A Brown, la agresión le pasó factura.

Tras la denuncia de la de Barbados, el rapero fue condenado a prisión después de ser encontrado culpable de violencia doméstica y sentenciado a cinco años de libertad condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica".

¿Lavado de imagen?

El documental trata de lavar su imagen mostrando que no solo es aquel chico que tenía problemas con las drogas y que maltrató a su novia. Que a la carrera de Chris Brown le queda todavía camino por delante.

Y acaba el filme así: "Si tenéis alguna duda de que Chris Brown está acabado, os las pienso despejar todas".