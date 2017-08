Entre 1984 y 1990 se dio en el mundo un fenómeno que pocos se vieron llegar. Fue el que protagonizaron los Gremlins y esos seis años son los que pasaron entre la primera entrega de la saga y la segunda y desde que Amblin, productora de ambos largometrajes, llenara sus arcas vendiendo muñecos de Gizmo, el más popular de estos seres, como churros.

Los Gremlins fueron unos bichos de apariencia inocente y bonachona con los que solo había que cumplir tres normas: No mojarlos, no darles de comer después de la medianoche y no dejar que recibieran luz directa. Evidentemente ni en la primera ni en la segunda de las películas se respetaron y la que liaron los bichos fue para enmarcar.

Gremlins 3 existe y pronto será realidad.

Ahora Chris Columbus ha hablado. El que fuera director de Solo en Casa, Los Goonies o las tres primeras entregas de Harry Potter y guionista de estas películas ha confesado que hay una tercera parte de Gremlins en desarrollo y no nos extraña dado que vivimos inmersos en la época del eterno remake.

En declaraciones a /Film el que escribiera las dos primeras partes ha reconocido que el libreto está terminado y que la historia es más oscura y retorcida que las dos primeras. También ha admitido que de hacerse será con marionetas como las originales y que los efectos digitales serán mínimos.

La primera y segunda parte las dirigió Joe Dante, quien ha estado enfrascado en algunas producciones de bajo presupuesto que aquí ni hemos visto. Steven Spielberg fue el productor de las cintas. Ahora habrá que esperar para ver si se embarcan en este proyecto o, si por el contrario, prefieren dejarlo como está.