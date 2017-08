Kendall Jenner abre las puertas de su ‘armario’ y… ¡lo queremos!

Una de las cosas que miramos con mucho recelo cuando vamos a comprar una casa es la cantidad de armarios que tiene, qué se le va a hacer. Para los que nos gusta la moda, todo espacio se queda corto.

Pero claro, como en todo, hay clases y clases y cuando vemos fotos de la familia Kardashian cada día luciendo un modelito diferente, nos preguntamos, ¿dónde guardan todo eso?

Kendall Jenner nos ha dado la respuesta gracias a Vogue USA. Si alguna vez te has preguntado cómo será el armario de la modelo, deja de hacerlo porque ya lo puedes ver y, además, en un vídeo 360º para no perderte ningún detalle. No hay más que cruzar su habitación para entrar en él.

playing dress up Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 9:49 PDT

Y no, no podemos decir que lo suyo sea un armario, es una habitación con sus cuatro paredes forradas de arriba abajo con estanterías, colgadores y vitrinas para los bolsos más emblemáticos.

Y ahí no queda la cosa porque si te parecía poco hay que añadir una segunda habitación llena de burros y más calzado, con todo un mostrador de gafas y de bolsos de pequeño tamaño.

Para no venirnos abajo a los que tenemos que conformarnos con una décima parte de lo que tiene ella, diremos que tiene que ser un caos levantarse cada día y decidir qué ponerte.

Además, la de tiempo que tiene que dedicarle a su outfit, no hay más que ver todo lo que tarda en ponerse los Manolo Blahnik de Vetements (las botas altas naranja)… decidido, nada práctico.

No nos extraña que en su vestidor tenga una tele, debe de ser una de las estancias en la que pase más rato cada día. Claro que para qué engañarnos… ¡queremos uno así!

Ya podía donarlo, total, ella es más de llevar poca ropa (es broma, que luego la gente se ofende y te llama machista).