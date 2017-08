SIA - Life Jacket [2017]

SIA acaba de lanzar el videoclip de su nuevo single, Life Jacket.

La canción, muy en la línea de sus últimos temas. Life Jacket no está incluida en su último trabajo, This is Acting, ni parece que vaya a estarlo en el disco de villancicos que prepara la australiana.

Parece que inicialmente el tema iba a ser para Britney Spears, pero al final SIA ha decidido poner su propia voz a esta composición

SIA cambió recientemente de discográfica, fichando por Atlantic Records. Este Life Jacket es la primera canción que lanza bajo este sello que cuenta en su roster con artistas como Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran o Anne-Marie.

