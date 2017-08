Vuelve Sine Mora. 

Hace 5 años las tiendas online de Xbox 360 y PS3 recibieron un shooter muy especial. Una colaboración entre Digital Reality y GrassHopper Manufacture, el estudio de SUDA51 (creador de joyas como Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, Killer7 o No More Heroes).

La propuesta era un shooter de navecitas bidimensional con entornos y modelos creados en tres dimensiones, y el cambio llegaba en que toda la mecánica de juego giraba en torno al tiempo.