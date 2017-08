Lara Álvarez no se conforma con las playas de Honduras y ha buscado más

Lara Álvarez es una chica inquieta, de eso ya no tenemos dudas. No todas aceptarían viajar cada temporada a Honduras para presentar desde allí Supervivientes y ella, no sólo acepta sino que, está encantada.

Tres meses durante los que la playa y el sol se convierten en compañeros inseparables. Pero si alguien pensaba que tras acabar el reality volvería a España, a su Asturias, para disfrutar de otro tipo de clima… ¡Se equivoca!

🌎🌍🌏De aquí a la China...👣🎒 #buenasNoches Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 9:31 PDT

Parece que se ha vuelto adicta a las playas paradisíacas y tras Honduras ha dejado paso a México. Se ha marchado a un resort&spa de esos de ‘todo incluido’ para disfrutar de sus vacaciones.

Y que conste que no se ha marchado sola, le ha acompañado el gran amor de su vida, su hermano Bosco (al que vamos a tener que dedicarle una galería a él solo por lo bueno que está) con el que cada verano organiza un viaje de esos que despiertan envidias.

Y lo deben llevar en la sangre porque ambos son aventureros y lejos de quedarse en el resort se han organizado excursiones por los alrededores para disfrutar de México en todo su esplendor.

Such an awesome playground 🙏🏽🤘🏽 Una publicación compartida de Bosco Alvarez González (@boscoalvarez) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 4:58 PDT

Así que, sí, Lara Álvarez continúa siendo un espectacular escaparate de bikinis.

Aunque tanta lejanía no le hace olvidarse de su país y es una de las que ha mostrado su consternación por los ataques terroristas en Cataluña.