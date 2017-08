10 éxitazos en los que se esconde Julia Michaels

Con su single Issues ha conseguido meterse a medio mundo en el bolsillo. Julia Michaels acaba de comenzar, como quien dice, en el mundo de la música.

Aunque esta afirmación no es del todo verdad: la ahora estrella de la música lleva mucho tiempo detrás, componiendo exitazos a artistas de la talla de Ed Sheeran, Justin Bieber, Little Mix, etc.

Hace poco aseguraba que escribía "un montón en la bañera", un secreto que probablemente haya dado lugar a muchos hits que conoces muy bien. Echa un vistazo a todos estos temas que ella misma ayudó a componer.

Ed Sheeran - Dive

Selena Gomez - Good For You

Justin Bieber - Sorry

Justin Bieber y Halsey - The Feeling

Zara Larsson - One Mississippi

Britney Spears y Tinashe - Slumber Party

Fifth Harmony - Miss Movin' On

Little Mix - Love Me Or Leave Me

Nick Jonas y Tove Lo - Close

Linkin Park y Kiiara - Heavy