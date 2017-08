French Montana, la nueva (o no) sensación del trap

Aunque no es ningún novato, es en 2017 cuando French Montana ha empezado a traspasar las fronteras del rap con su canción Unfrogettable ft. Swae Lee.

Karim Kharbouch, más conocido por su nombre artístico French Montana, es un rapero estadounidense nacido en Rabat (Marruecos) hace 32 años. Con trece años emigró a Estados Unidos junto a su familia.

Debutó en 2007 con una mixtape, aunque su primer álbum vio la luz en 2013 bajo el título Excuse My French. En 2008 monta con su colega Max B el sello independiente Coke Boys Records, también conocido como Cocaine City Records.

Desde sus comienzos en la música, debió relacionarse muy bien porque en su primer disco -Excuse My French- encontrábamos ya jugosas colaboraciones con The Weeknd, Drake, Lil Wayne, Nicki Minaj, Ne-Yo o Rick Ross. El primer single oficial de Excuse My French fue Pop That, que firmaba con Rick Ross, Drake y Lil Wayne.

Montana ha publicado una veintena de mixtapes, destacando MC4 (Mac & Cheese 4), el más conocido y laureado. Artistas como Dj Khaled, Drake, Kanye West o Miguel participaron en este trabajo.

Su segundo álbum, Jungle Rules (2017), es el que más alegrías le está dando a French Montana. Su primer single fue No pressure junto al rapero de Atlanta Future, sin embargo, es con Unforgettable con el que está despuntando.