Chris Brown ha vuelto. Lo hace con un documental en el que repasa su vida. Su agresión a Rihanna, su problema con las drogas... pero su ascenso hasta convertirse en uno de los raperos más importantes del panorama. "Si creíais que Chris Brown estaba muerto, os voy a callar a todos", termina Welcome to my life, su film. Y así suena: con Questions. ¡Dale al play!