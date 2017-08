Nadie lo mueve como Jennifer López

Jennifer López ya lo había dejado claro: es la reina de la pista. Pero por si albergábamos alguna duda, la cantante es dada a colgar en las redes vídeos que muestran que, con 48 años, nadie mueve el escenario como lo mueve ella:

El vídeo es de uno de sus conciertos en Las Vegas. Cualquier mortal se hubiese quedado sin aliento con semejante tute de pasos de baile (si es que fuésemos capaces de seguirlos). Pero ella, fresca como una lechuga.

Es la única capaz de imitar una lavadora que centrifuga

Sí, hasta es capaz de imitar este movimiento. Lo demostró en el programa de Jimmy Fallon hace unos meses.

El presentador le propuso un juego: tenía que sacar un papelito e imitar lo que leyese en él. Y así fue como JLO acabó imitando el movimiento de un electrodoméstico. Y hasta eso le quedó sexy:

Sobre la pista

Y es que Jennifer López no solo es famosa por Let's Get Loud, Get Right o sus remixes con Pitbull. La artista empezó en el mundo del espectáculo con el baile. Unos comienzos duros.

"Recuerdo que solo comía un trozo de pizza al día cuando era bailarina. Esa era mi vida. Hice esto durante algunos años antes de conseguir mi primer gran trabajo y no lo cambiaría por nada. Para mí, sobrevivir a esta lucha es un sueño hecho realidad y no lo digo a la ligera", confesó en la presentación de un programa de televisión estadounidense de baile del que la cantante ha sido jurado.

"Para mí, lo más importante es el baile. Siempre me he considerado bailarina. Me hice cantante y actriz después de bailar. Pero bailar es una parte de mí", recordó.

Y en cada concierto nos lo demuestra. El baile le corre por la sangre.