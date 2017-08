Ángel Llacer imita fotos de famosos y… ¡Nos partimos de risa!

Ángel Llácer ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene un sentido del humor que le ayuda a reírse de sí mismo sin ningún tipo de complejo.

Eso es lo que intenta transmitir en los programas en los que participa donde deja claro que es importante no tomarse demasiado en serio a uno mismo.

Él no lo hace y buena prueba es uno de sus últimos experimentos en Instagram. Ha escogido varias fotos de otros famosos como David Bisbal, Andrés Velencoso, Sting o Cristiano Ronaldo para intentar hacer su propia versión y, claro… ¡cómo no vamos a partirnos de risa!

El resultado es una de esas fotos que a veces comparamos entre expectativas versus realidad. Pero oye, ha conseguido el objetivo, nos han hecho pasar un buen rato. Y que conste que no ha terminado que promete una foto distinta cada dos días. Ya estamos esperando la siguiente.

Eso sí, si a alguien le suena haber visto algo parecido, que no piense que Ángel es un ladrón de ideas porque deja claro que la fuente de inspiración es Celeste Barber, una actriz y comediante que lo peta en redes con este tipo de fotos que ya siguen más de 2,3 millones de personas.

PSA. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #caradelevingne #ladygarden Una publicación compartida de Celeste Barber (@celestebarber) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 3:33 PDT

Está claro que Ángel Llácer no ha abandonado su particular forma de ver la vida que volverá a poner en escena cuando vuelva como jurado de Tu cara me suena este otoño.