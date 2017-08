Britney Spears canta en directo (y es noticia por ello)

La residencia de Britney Spears en Las Vegas está a punto de acabar.

Quizá por ello ha empezado a saltarse el guión y a improvisar sobre el escenario. El pasado sábado, durante el show, la Princesa del Pop decidió cantar en completo directo.

Y por ello es noticia, ¿por qué? Porque llevaba siete años sin hacerlo. Sí, Britney no cantaba en directo al 100% desde la gira Circus.

Hace poco se quejaba de que criticasen su playback, unas críticas que se centraban en que Brit cantaba casi siempre por encima de pregrabados. Para despejar todo tipo de dudas, la artista ha versionado Something to Talk About de Bonnie Raitt.

También ha aprovechado para hablar sobre la presión de los medios de comunicación y la presión que ejercen sobre ella.

“Hay momentos en los que los medios te destrozan es realmente horrible. Hay otros que te ponen en la cima del mundo... Pero soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así me quiero asegurar de que os sigo dando algo de lo que hablar, cabrones”.

Dicho y hecho. Britney ha cantado en directo para darnos algo de lo que hablar. Y lo ha conseguido.