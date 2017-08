¿Qué canciones triunfaban hace 20 años?

¿Recuerdas Together Again de Janet Jackson, Barbie Girl de Aqua o Everybody de Backstreet Boys? Eran solo algunas de las canciones más radiadas en 1997.

En ese año, solo había que sintonizar LOS40 para escuchar éxitos de Spice Girls, Texas, Blur o Jamiroquai.

Hoy viajamos en el tiempo para recordar las canciones internacionales que triunfaban hace veinte años. Para los treintañeros, esta playlist es pura nostalgia.

El año 1997 fue una mina de éxitos. ¡Recuérdalos!

Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back). El tema que abría el segundo disco de Backstreet Boys era pura dinamita para las adolescentes de los noventa. Tras la separación de Take That, fue la banda que reconfortó nuestros corazones.

Hanson - MMMBop. El trío de los hermanos Hanson también tuvo algún hit en los noventa, pero recordamos especialmente MMMBop, número 1 de LOS40 en agosto del 97. Una canción de pop adolescente pegajosísima que los de Tulsa cantaban con esas melenas rubias y brillantes en plan pelo Pantene.

Spice Girls - Wannabe. La canción fue el primer sencillo del primer disco de Spice Girls y el principio de todo, también del fenómeno fan por las girl bands. Aunque lanzada en el 96, este himno británico tuvo enorme repercusión en todo el mundo hasta varios años después.

Aqua - Barbie Girl. Parecía un grupo de fantasía, al igual que la muñeca que daba título a uno de sus temas más famosos. A finales de los 90, los daneses ponían a bailar a todos los chavales de la discoteca con este y otros tracks de su disco Aquarium. Barbie Girl llegó al top de LOS40 en diciembre de 1997.

Gala - Freed From Desire. Esta cantante italiana lo petó en los noventa con canciones dance inolvidables como Come into my life, Suddently o Freed from desire. Hace veinte años no había alma adolescente que no entonara aquel "My love has got no money / he's got his strong beliefs".

Janet Jackson - Together Again. Probablemente el mayor éxito comercial de Janet Jackson fue Together Again, incluida en su extenso álbum The Velvet Rope. Deliciosa y elegante, la recordamos a través de este noventero videoclip ambientado en un safari. Sí, sabemos que suena extraño ;S.

Puff Daddy, Faith Evans ft. 112 - I'll Be Missing You. En una época en la que no eran tan habituales las colaboraciones, el rapero Puff Daddy se alineó con Faith Evans y 112 para crear esta increíble balada. La canción se llevó el Grammy a la mejor interpretación y Tony Aguilar anunció su número 1 en LOS40 en septiembre del 97.

Texas - Say what you want. Fue uno de los flechazos que disparó la banda escocesa Texas. Una canción pop que formaba parte de White on blonde, publicado en 1997. En mayo de ese año Say what you want llegaba a lo más alto de la Lista 40.

Jamiroquai - Cosmic Girl. Mónica Cruz sirvió de inspiración para Cosmic Girl, uno de los temas más emblemáticos de Jamiroquai. El videoclip fue rodado en Cabo de Gata, Almería y llegó al número 1 de LOS40 en marzo del 97.

Daft Punk - Around the world. Ese mismo año debutó el dúo francés Daft Punk. Homework fue su puesta de largo y en él se incluía este Around the world, su primer gran éxito. Escúchalo en una sesión en directo mezclado con otro de sus grandes temas: Harder, better, faster, stronger.

Radiohead - Karma Police. Los indies de los 90 celebraron el lanzamiento del épico Ok Computer, el tercer disco del quinteto de Abingdon. Thome York sacudieron al mundo con una canción bonita y extraña como Karma Police.

Blur - Song 2. En julio del 97, LOS40 tenían en lo más alto de la lista una de las canciones más emblemáticas del britpop. Esta Song 2 puso a saltar a medio planeta con aquel poderoso whoo-hoo.

Lighthouse Family - High. Este dúo británico triunfaba hace dos décadas con High, que destilaba pop y R&B a partes iguales. Sí, esa balada que tenía ese estribillo coral tan épico. Pertenecía al álbum: Postcards from Heaven. Recuérdala aquí.

Meredith Brooks - Bitch. Probablemente una de las grandes canciones feministas de la década de los 90. Como era de esperar, el título de la canción no sentó muy bien a los capos de su discográfica ni en algunas emisoras de radio, que trataron de censurar el tema refiriéndose a él como "una canción de Meredith Brooks".

Natalie Imbruglia - Torn. Detrás de este éxito global se encontraba una joven australiana que acababa de lanzar su primer disco después de haber actuado durante años en la serie televisiva más exitosa de su país, Neighbours. Su videoclip fue programado hasta la saciedad en los canales musicales.

The Verve - Bitter sweet symphony. La banda capitaneada por Richard Ashcroft también nos dejó tocados y hundidos (musicalmente hablando) con aquella infinita melodía a base de violines. La canción más famosa de The Verve se incluía en Urban Hymns y, por supuesto, fue un precioso himno urbano.