Paulina Rubio embarazada a sus 46 años, ¿o no?

Aunque varios muchos medios de comunicación lo dan por sentado, nos quedan dudas ya que la pareja no se ha pronunciado oficialmente y juega al despiste.

Hablamos de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa con el que ya tiene un hijo. Ahora se rumorea que podría llegar el segundo en lo que sería un embarazo de riesgo debido a su edad.

Aunque cada vez se retrasa más la maternidad, los 46 años no es la edad más fácil para plantearse tener un bebé.

#Love ❤️🌈💥🍀⛵️🏄‍♀️ #amor Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 11:55 PDT

Aquí están las pistas que llevan a pensar que la mexicana está embarazada:

#Timbiriche. Cuando hace unos meses se planteó una reunión de este grupo en el que Paulina comenzó a dar sus primeros pasos se empezó a cuestionar su participación. Uno de sus antiguos compañeros, Erik Rubín lo dejó claro: “Pau está embarazada, ¿qué te puedo decir?”.

#Amigo. El pasado mes de junio uno de sus amigos, el diseñador Óscar Madrazo habló sobre el asunto: “Pau y todos los que la queremos estamos muy felices por la llegada de su tercer hijo. No puedo decir más porque fue lo único que ella me dijo. Ella se lo comunicará cuando así lo crea conveniente”.

#El padre. Los supuestos futuros padres no se han pronunciado con contundencia. Durante su visita a un programa de Univisión Gerardo Bazúa, jugó a las ambigüedades: “Yo creo que si estuviéramos, qué bueno, y si no, también estamos tranquilos. Yo creo que un niño o un bebé, no importa que sea niño o niña, es una bendición”.

Como no quedaba claro le siguieron preguntando si todo respondía a una estrategia para que se hablara de ellos, “bueno, es que es parte del juego, ¿no?”, sentenció.

#Nuevas declaraciones. Recientemente un nuevo amigo de la cantante ha hablado en un programa de televisión. Fernando Allende ha asegurado que Paulina, “va a ser mamá”. No ha dejado lugar a la duda, “a las damas cuando están embarazadas se les nota y les brilla la piel. Está hermosa”.

Ante tanta confirmación nos encontramos con la negativa del padre de su primer hijo, Colate. Como recogen varios medios, cuando le preguntaron por el supuesto embarazo de su ex lo negó. “Estuve con ella la semana pasada y la vi normal, no se le veía nada, no parece que esté embarazada de los 8 meses que se supone que está”, confesó.

De estar embarazada este sería el tercer hijo para Paulina y quizás la primera niña. Pero parece que sólo el tiempo nos dará la respuesta porque ella no parece, de momento, muy dispuesta a decir nada.