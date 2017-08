Dicen que Justin Bieber se besa con el pastor de su Iglesia en este vídeo

Cuando Justin Bieber decidió cancelar los conciertos que le quedaban de su gira mundial no dio ningún motivo en concreto pero lo cierto es que desde entonces se han barajada hipótesis varias.

Lo único cierto es que en este tiempo se ha acercado, más si cabe, a la Iglesia. Él siempre se ha confesado creyente y, de hecho, más de un tatuaje hace referencia a estas creencias, pero ahora parece que este acercamiento a la religión es el que está intentando centrarle un poco.

Le hemos visto coincidir en misa con su amiga Kourtney Kardashian (sí, la chica va a la Iglesia).

Kourtney Kardashian and Justin Bieber Reunite for a Church Date ... - Life & Style Weekly https://t.co/FxCsHAadpM pic.twitter.com/edp0jwGK7T — justin bieber eyes (@justinbiebershi) 18 de agosto de 2017

También sabemos que en su playlist figuran grupos de música cristiana (que en Estados Unidos tiene su propia categoría) como, por ejemplo, Hillsong Young & Free.

Y por si fuera poco, ha dejado claro que es más divertido todo lo que tiene que ver con Dios que cualquier otra cosa. Y lo ha hecho con un vídeo en el que se le ve de fiesta con varias chicas que acompaña de un mensaje un tanto ambiguo: “Nada más guay que alabar a nuestro Dios”.

No sabemos si ese tipo de fiestas son las que le tienen tan enganchado a la Iglesia de Beverly Hills a la que asiste y que ha sido el motivo de que se aleje de algunas amistades como el boxeador Floyd Mayweather que algunos consideraban una mala influencia.

El caso es que ahora, esa pasión religiosa está contribuyendo al cuestionamiento de su condición sexual al volverse viral un vídeo en el que se le ve en la piscina besando al que es su asesor espiritual y pastor de su Iglesia, Rich Wilkerson Jr.

Las imágenes son de muy mala calidad y la identificación es dudosa por no decir que el beso no se ve sino que se intuye. Sea o no él lo cierto es que ha abierto el debate en redes y el vídeo se ha vuelto viral.