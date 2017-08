Te hartaste de escuchar estas canciones un verano pero, ¿volviste a saber de sus artistas?

Este año, aunque cada uno tiene su favorita, habría que decir que la canción del verano ha sido Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, dos artistas veteranos de los que seguiremos hablando durante mucho tiempo, seguro.

Pero no siempre ocurre lo mismo. Muchos veranos petan canciones que no paramos de escuchar y tararear durante todas nuestras vacaciones pero que se quedan ahí y no volvemos a oir hablar de sus artistas.

Sí, hay One Hit Wonder del verano que seguro que si escuchas ahora te sonarán muchísimo pero que quizás no recuerdes ni el nombre de quién la cantaba.

¿Sabes qué es de Yolanda Be Cool, Lou Bega, Nico & Vinz o Tacabro? Tiramos de nostalgia para recordar veranos pasados.

Yolanda Be Cool – We no speak americano

En 2010 este duo australiano lo petó esta canción que entre sus alicientes tenía un simple de Tu voù fà l’americano de Renato Carosone que resultaba muy familiar.

Aquel verano todo el mundo bailaba al ritmo de esta canción que puso a Yolanda Be Cool en el disparadero. Fue nº1 en países como Chile, Reino Unido, Alemania, Holanda o Suecia pero el grupo no ha vuelto a repetir éxito parecido con ninguna otra canción.

Lou Bega – Mambo nº5

Mambo nº5 era una canción que compuso el cantante cubano Dámaso Pérez Prado en 1949. Pero si a nosotros nos suena y nos hace bailar sobremanera es por la versión que hizo de ella Lou Bega en 1999.

¿Podrías decir que nunca la bailaste en aquel año? Quizás no pero lo que no podrás negar es que le perdiste la pista a este alemán que siguió publicando discos pero sin ningún éxito, el último, de 2013.

OMI – Cheerleader

Verano de 2015. Bastante reciente como para haber olvidado Cheerleader. El tema que puso en el disparadero al jamaiquino OMI que llevaba varios años dando vueltas a este tema.

Finalmente fue este año en el que dio la vuelta al mundo gracias al remix que hizo Felix Jaehn. Se convirtió en nº1 en multitud de países.

Pero, ¿qué fue de OMI? Pues, que volvió a intentarlo con Hula hoop sin acercarse ni de lejos al éxito de su predecesora y que publicó un primer álbum en ese mismo año que tuvo todavía menos éxito.

Eso sí, la de recuerdos que nos dejó del verano de 2015.

Las Niñas – Ojú

En 2003, y contra todo pronóstico, triunfó un grupo aflamencado con aires de R&B llamado Las Niñas. Su Ojú era una crítica a la guerra de Irak que no fue bien visto por unos pocos aunque la mayoría le dio su apoyo y lo convirtió en su gran hit.

Es lógico que no hayas vuelto a oir hablar de ellas porque poco después Alba Molina, Vicky G. Luna y Aurora Power disolvieron el grupo.

Nico & Vinz – Am I wrong

Hace tres veranos conocíamos a un duo noruego con orígenes africanos que se hacía muy popular por aquel verano con un tema lleno de buen rollo.

Nico & Vinz es otro de esos proyectos que no han vuelto a repetir éxito pero recordaremos por la banda sonora que pusieron a uno de nuestros verano.

Tacabro – Tacatá

El verano tiene una doble cara en lo musical. La que nos deja temazos que nos llenan de muy buena onda, y la que nos hace tararear temas machacones que en otra época del año ni escucharíamos. Es el caso del Tacatá de Tacabro que en 2012 llegó a ser nº1 de LOS40.

Eso sí, ¿alguien ha vuelto a saber algo de este trío italiano?

Edward Maya – Stereo love

Otro one hit wonder del verano puede ser este Stereo Love que puso sintonía a nuestro verano de 2010. Fue el primer y último éxito de este rumano que tuvo un debut demasiado a lo grande como para mantenerlo.

Le acompañaba Vika Jigulina que tampoco está ahora entre nuestros artistas más escuchados.

Billie The Vision & The Dancers – Summercat

Uno de los fenómenos musicales del verano le debe su éxito a los anuncios del verano. Nos descubren a artistas de los que luego no volvemos a oir nada.

Es el caso de este grupo sueco que fichó Estrella Damn en 2009.

Undrop – Train

Otro anuncio fue el que puso en el disparadero a este grupo compuesto por dos suecos y un español. Train fue su temazo de 1998. Pasaron otros 10 años publicando discos pero pasaron totalmente desapercibidos.

DJ Bobo – Chihuahua

Terminamos con otro hit que nos amenizó el verano de 2002 gracias a una campaña publicitaria. Aunque DJ Bobo no ha desaparecido de la escena electrónica no ha vuelto a tener un tema tan escuchado como Chihuahua.