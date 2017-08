Nicki Minaj la lía en redes con el twerking de su próximo vídeo

Ya lo decíamos hace unos días y eso que todavía no sabíamos nada: Blac Chyna quiere ser la próxima Nicki Minaj y parece que va a lograrlo.

De momento veremos a ambas en el próximo videoclip de la rapera, Rake it up, que todavía no se ha publicado pero ya está dando mucho de qué hablar y no precisamente por la presencia de la polémica cuñada de las Kardashian.

A estas alturas no debería escandalizarnos nada de lo que haga la rapera porque ya la conocemos lo suficiente para saber que le gusta la provocación y más si viene de mano de la exhibición sexualizada de su cuerpo.

Pero aun así, hay quien se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha visto el vídeo del twerk en grupo que ha publicado en su Instagram.

Ocho chicas de las que sólo vemos culo. Muchos se han preguntado como la plataforma, tan dada a la censura, no ha tomado cartas en el asunto.

Pero Nicki Minaj es así. Es exceso, es sexo y es provocación y no iba a cambiar ahora para su nuevo single para el que ha reclutado a Yo Gotti.

Un vídeo en el que volvemos a encontrarnos con las señas de identidad de la cantante. Hay látex, mucho látex. También rosa, el color que la define desde hace tiempo. Y cochazos, billetes, twerk...