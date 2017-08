La banda de rock alternativo, Thirty Seconds To Mars, está de vuelta tras cuatro años de ausencia. Y lo han hecho con la canción Walk On Water que no va a dejar a nadie indiferente.

WALK ON WATER es una canción para todos nosotros. Es una canción que habla de la libertad, de la persistencia y tenacidad, de los cambios y de la lucha por conseguir aquello en lo que uno cree. Es una llamada al optimismo y esperanza…, Jared Leto.

Para la elaboración de este vídeo se han recopilado fotos que se hicieron durante el 7 de julio de 2017 para mostrar la belleza de los EEUU, mostrando las imágenes entre mensajes que dicen "piensa que puedes caminar sobre el agua".

Este single anima a quienes lo escuchan a luchar por sus sueños y está inspirado en los retos que supone el deporte para quienes lo practican.

Un adelanto de lo que será un documental que dirigirá el vocalista del grupo, Jared Leto, conocido entre otras cosas por su faceta como actor de cine.

Un divertidísimo teaser

El grupo anunció la publicación de esta nueva canción con un teaser publicado en Facebook que era de lo más gracioso e intrigante.

La publicación que tiene cerca de las ochocientas mil reproducciones, fue compartida por más de diez mil usuarios de la red social.

Con este nuevo tema, la banda americana vuelve de nuevo a la música por todo lo alto.