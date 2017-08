El eclipse total lo eclipsa Bonnie Tyler con su ‘Total Eclipse of the Heart’

Este lunes ha tenido lugar el eclipse solar total, un fenómeno natural que no volverá a producirse hasta 2019 y que ha dejado imágenes espectaculares.

Aunque en España sólo lo hemos podido ver parcialmente durante la noche, en Estados Unidos se pudo disfrutar del eclipse durante el mediodía.

Por ello, la compañía de cruceros Royal Caribbean ha decidido que no había mejor ocasión que esta para que Bonnie Tyler interpretase su famoso himno Total Eclipse of the Heart.

Además, la cantante ha estado acompañada por DNCE, el grupo de Joe Jonas. Así han amenizado la velada a los pasajeros, un público que ha disfrutado al máximo esta actuación en pleno crucero.

¡Menudo momentazo! Os dejamos con una de las entrevistas previas que la cantante ha concedido. En este caso, a Today, de la NBC.