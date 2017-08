Modelo, actriz... ¡Y cantante! Escucha el primer tema de Cara Delevingne

Actriz, modelo, diseñadora... Y cantante.

Cara Delevingne muestra, una vez más, lo polifacética que es. La joven británica interpreta el tema central de la película que también protagoniza: Valerian y la ciudad de los mil planetas. Peli en la que también está Rihanna.

La canción se titula Feel Everything y cuenta con su propio videoclip. Cara Delevingne cambia las pasarelas por la gran pantalla y, en este caso, se pasa al mundo de la música.

Reinventarse o morir, y si no que se lo pregunten a Cara. A sus 24 años vuelve a demostrar que no hay disciplina que se le resista y, para ser sinceros, el tema no suena nada mal.

Sin embargo, y aunque esta es la primera vez que lo hace de forma oficial, Cara Delevingne ya hizo sus pinitos en la música hace tiempo. Interpretó Sonnentanz (Sun Don't Shine) junto a Wild Heard.

¿Qué te parece esta nueva faceta de Cara? ¡No se le da nada mal!