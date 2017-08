¿Te crees de verdad que sabes lo que es el funk?. 

Un día coges tu coche, un nuevo Ford Fiesta, para ir a clase o al trabajo y Carlos Jean se aparece dentro para enseñarte con pelos y señales de qué va todo esto del funk. Algo así es lo que le ha pasado al protagonista del primer capítulo de All The Music One New Fiesta.

Ya no hay lugar para más explicaciones como las que te hemos venido mostrando en los últimos meses pues la selección de talentos por toda España ha comenzado y no se para.

Ya sabes, sí, la búsqueda de cantantes, instrumentistas o bailarines en formato carsting o de manera presencial allá donde esté Carlos Jean para componer un nuevo tema que vuelva a las raíces del funk.

Y, además, el dj y productor quiere demostrarnos en este vídeo que lo funky no está muerto y que todavía queda mucho por demostrar en ese estilo.

No te pierdas cómo fue uno de los conciertos silenciosos de Carlos Jean dentro del nuevo Ford Fiesta y, atento, todavía quedan fechas por confirmar y te las iremos contando en LOS40.