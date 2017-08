La historia de venganza de Ryo Hazuki no tuvo final en Dreamcast y era algo que parecía que quedaría así para siempre.

Fue hace dos años cuando el “señor Sony” se dio la mano públicamentecon el mismísimo Yu Suzuki (cabeza pensante tras la fabulosa Dreamcast y creador de Shenmue entre otras joyas) para poner fin a esa trilogía en Playstation 4.

Shenmue 3 pinta bien y mal a la vez.

El trailer mostrado entonces fue terriblemente decepcionante, pero se entendía que era algo conceptual, quizás hecho a marchas forzadas y nos pedía dar tiempo al tiempo para ver qué más salía de la colaboración.

Hoy hemos descubierto un nuevo trailer de Shenmue 3 y aunque tiene puntos que brillan en el decorado, la NULA expresión facial de los personajes y los movimientos ortopédicos nos preocupan.

Shenmue 3 pinta bien y mal a la vez.

Además, el montaje del trailer es terrible, no a la altura de los tiempos que corren, en absoluto…

Entendemos que quiera mantenerse de algún modo el espíritu de Dreamcast para este cierre de capítulo, pero hay que guardar las formas y conocer los tiempos que corren.

Si fuera otro juego habría perdido totalmente la esperanza, pero tratándose de Shenmue el valor nostálgico es tan potente que no sólo tengo esperanzas todavía sino que no me permito que el "hype" pierda intensidad.



Por favor, que alguien tome cartas en el asunto y ponga a trabajar a cargo del Sr.Suzuki a tres o cuatro profesionales de la captura de movimiento, expresión facial y montaje de cinemáticas cuando antes; esto no es algo que pueda salir mal.