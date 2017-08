Zendaya es la actriz más influyente en redes sociales

The Hollywood Reporter ha lanzado un año más su lista de los actores y actrices más influyentes en redes sociales tomando como referencia los parámetros de sus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Google +. La mayoría no pasan de los treinta y la que consigue un mayor seguimiento es Zendaya, cosa que no nos sorprende. El resto queda así:

10. Ansel Elgort

Blending in • 📸 @violetta Una publicación compartida de Ansel Elgort (@ansel) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 11:06 PDT

9. Priyanka Chopra

8. Lucy Hale

My Twilight eclipse lewk 🌑🌑🌑 Una publicación compartida de Lucy Hale (@lucyhale) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 10:36 PDT

7. Sabrina Carpenter

90' ies @summerdetour Una publicación compartida de Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:00 PDT

6. Tom Holland

5. Channing Tatum

4. Shay Mitchell

And the last rose goes to...🌹 Una publicación compartida de Shay Mitchell (@shaymitchell) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 4:43 PDT

3. Kevin Hart

2. Dwayne Johnson

Una publicación compartida de therock (@therock) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 4:53 PDT

1. Zendaya