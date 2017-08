Jorge Javier Vázquez se sincera sobre el malogrado ‘Gran Hermano 17’

Jorge Javier Vázquez era consciente de la dificultad que suponía sustituir a Mercedes Milá al frente de Gran Hermano. Lo que no esperaba seguramente el presentador era que la decimoséptima edición del reality fuera una de las menos seguidas y que él fuera el blanco de todas las críticas.

Meses más tarde, y con una última temporada de Supervivientes meteórica, el Rey de Sálvame ha concedido una entrevista a Lecturas en la que reconoce que fue complicado coger el testigo a Mercedes Mila. "Me fue complicado mantener el tipo con todo el vendaval que se armó", explica. "Me llegué a preguntar si me compensaba".

Aún con todo, el paso del tiempo le ha hecho tomar conciencia de lo ocurrido. "Pasó lo que tenía que suceder", reconoce el también escritor. "Hubo un cambio de presentadora después de 15 años. Sabíamos que iba a ser complicado, pero salimos indemnes".

Supervivientes parece haberle devuelto la confianza a JJ Vázquez y está realmente entusiasmado con la nueva edición de GH que se estrenará próximamente en Telecinco: "Me hace ilusión presentar la edición de la mayoría de edad del concurso". Y añade: "Va a ser el acabose".

Se avecina un buen año para JJ Vázquez

Además de Gran Hermano 18, Jorge Javier Vázquez volverá a ejercer de jurado en la tercera temporada de Got Talent, además de sus quehaceres habituales al frente de Sálvame Diario y Sábado Deluxe.

Si todo va según lo previsto, el presentador catalán también volverá a presenta la próxima edición de Supervivientes. Tampoco sería de extrañar que Mediaset confiara a su rostro de moda un formato más…