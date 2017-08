¿Qué quiere decirle Drake a Rihanna con estos calcetines?

Seamos realistas, la relación amorosa entre Rihanna y Drake ya se ha convertido en una de las más populares de la década. Aunque los cantantes lleven casi un año separados, parece que no existe mal rollo entre ellos. De hecho, todo lo contrario.

Drake no ha dudado en compartir una instantánea en Instagram para sus 37 millones de seguidores donde aparece con mirada nostálgica, tumbado en el sofá y luciendo unos llamativos calcetines. Hasta ahí, todo normal: la típica foto postureo de martes con una copa en la mesa incluida.

Trabajo Una publicación compartida de champagnepapi (@champagnepapi) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Pero esos calcetines son mucho más que dos piezas que pueden acabar desparejadas en la lavadora. Se tratan, ni más ni menos, de los calcetines de la nueva colección de Rihanna: Iconic Looks.

¿Se puso nostálgico el cantante de Hotline Bling recordando a su ex y quiso honrarla con sus calcetines? ¿Se trata de una manera de apoyar a Riri en su aventura como diseñadora? ¿O nos encontramos ante una declaración de intenciones romántica?

Además, nuestros ojos no solo se quedan en los llamativos calcetines, también en el título de la foto: “trabajo”. No hace falta atar muchos cabos, se llama como el tema que lanzaron juntos en 2016, Work. Que aunque lo ponga en español a nosotros no nos engaña.

No hay duda de que Drake se trata de uno de los cantantes mejor vestidos del momento, ya os lo demostramos con esta galería, por ello no nos extraña que su verdadera intención solo sea estética. Pero quién sabe, nunca unos calcetines dieron para tanto