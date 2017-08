12 canciones sobre colocones que nos encantan y que te harán explotar la cabeza

Paseos psicotrópicos, subidones barbitúricos, duermevelas tóxicas...

Son muchos los artistas que han relatado cómo han sido sus experiencias (en algunos casos, numerosas) con las drogas. Sobre todo, lo que han sentido durante el clímax o componiendo bajo el efecto de estupefacientes.

Estos son algunos de esos temas que, pertenezcas o no a la liga antidrogas, tendrías que conocer:

1. 'High by the beach', de Lana del Rey

Las drogas (tangencialmente o directamente) son tema recurrente en las canciones de la estadounidense. "Todo lo que quiero es colocarme en la playa", repite una y otra vez en esta.

2. 'Kaya', Bob Marley

El reggae del jamaicano despedía ritmo y efluvios de hierba. "Estoy tan puesto que incluso toco el cielo", relata.

3. 'The hills', de The Weeknd

El novio de Selena Gomez ha confesado en numerosas ocasiones que las drogas llegaron a ser para él "una muleta". Este The Hill es un ejemplo nebuloso.

4. 'Clint Eastwood', de Gorillaz

"Se siente como si estuvieras levitando a través del tiempo inmenso y el espacio", canta la banda virtual.

5. 'Dooo it!', de Miley Cyrus

La sensación al fumar marihuana se expresa con una repetición: "Me encanta lo que cantas y me encanta fumar hierba, hierba, hierba, hierba, hierba...".

6. 'Buscando el sol' de El Pescao

La María que corrompe sus sueños crece en lugares secretos, está llena de "misterio y sabor", está perfumada, a veces crea aislamiento y es una buan aliada de la imaginación. Vamos, blanco y en botella.

7. 'Tomorrow never knows', de The Beatles

Pura psicodelia compuesta por John Lennon cuando, supuestamente, el británico consumía LSD a manos llenas. ¿Otros ejemplos del cuarteto? La popularísima Lucy in the Sky with Diamonds.

8. 'Addicted', de Amy Winehouse

Más allá de la negativa de Amy a someterse a rehabilitación en Rehab, este tema nos lleva a volar dando vueltas, como los anillos de humo.

9. 'James Joint' de Rihanna

Un homenaje explícito a los petas. Tal cual.

10. 'Because I got high', de Afroman

Un clásico de los tops devotos de sustancias ilegales, con su punto de humor.

11. 'E-talkin Soulwax (nite version), de Soulwax

Lo decían sin palabras, solo con música. Y con las imágenes de un vídeo polémico donde aparecían varias personas dándose a un consumo ácido.

12. 'I took a pill in Ibiza', de Mike Posner

"Me tomé una pasti en Ibiza", reza el titular. Ahí es nada.