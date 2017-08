¿Quieres abrazar a Niall Horan? ¡En LOS40 te damos la oportunidad!

¿Amas a Niall Horan? ¿Sigues su trayecoria desde el principio? ¡Estás de suerte!

Universal Music y LOS40 te damos la oportunidad de conocer a tu ídolo en un Meet&Greet exclusivo en una ciudad de ensueño, Estocolmo.

Si tienes más de 18 años, cuéntanos porque tú tienes que ganar este concurso. Responde a esta pregunta:

¿Por qué mereces conocer a Niall Horan en persona?

Contesta a esta pregunta a través de Facebook o Twitter utilizando el hashtag #NIALLHORANXLOS40 dándonos tus razones y, si nos convences, podrás abrazar a Niall el próximo 3 de septiembre.

Sí, el premio son dos billetes para el ganador (+ acompañante) con rumbo directo a Estocolmo. Allí se celebra el 3 de septiembre un concierto de Niall, por eso podrás disfrutar en directo de la prueba de sonido y tener un encuentro con el cantante.

Además, el premio incluye alojamiento en régimen de 4 estrellas en un hotel lo más cercano posible al recinto donde se celebra el show.

Para participar no tienes mucho tiempo: desde el lunes 28 agosto a las 11:00 AM hasta el jueves 31 a las 10:00 AM.

La misma tarde del jueves te comunicaremos si has resultado ganador. El nombre lo publicaremos en esta misma noticia.

Lee las bases legales de la promoción antes de participar.