El primer disco de ‘Fifth Harmony’ como cuarteto ya está aquí

Las chicas de Fifth Harmony lanzan este viernes 25 de agosto u primer disco como cuarteto.

La girl band este álbum homónimo tras la salida de Camila Cabello de la girl band. El primer single es Down, junto a Gucci Mane.

Más lanzamientos: Queens of the Stone Age, Liars, Iron & Wine, Axel y The war on drugs

Queens of The Stone Age lanzan Villains, un disco que cuenta con la producción de Mark Ronson (Lady Gaga, Adele, Bruno Mars, etc.)

Liars estrenan TFCF. ¿Su primer adelanto? Cred woes.

Beast epic es el disco que lanzan Iron & Wine, con Call it dreaming como primer avance.

El argentino Axel también saca disco: Ser. ¿Como anticipo? Aire.

Por último, esta semana también ve la luz el cuarto álbum de The war on drugs, A deeper understanding.