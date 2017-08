El proyecto secreto de Beyoncé acaba de ser desvelado

Uno de los grandes secretos de Beyoncé acaba de ser descubierto.

No ha sido otra que la actriz y activista trans Laverne Cox, conocida por Orange is the New Black, la que ha contado que está trabajando junto a la cantante en algo que pronto sabremos qué es.

La actriz ha acudido a televisión para hablar sobre sus nuevos proyectos y ha revelado que el 6 de septiembre conoceremos más detalles sobre lo que se trae entre manos junto a Queen B.

La artista dio a luz a sus mellizos el pasado mes de junio y este proyecto, en caso de ser algo profesional, sería lo primero que hace tras su embarazo.

Sir Carter and Rumi 1 month today.

Aunque Beyoncé está muy activa en las redes no hay pista alguna acerca de este secreto, aunque Cox sí que ha contado algunas cosas.

Por ejemplo, ha dicho que conoció a Beyoncé en la pasada edición de los Grammy y que tuvieron contacto visual. En ese momento, Beyoncé "se levantó de la silla, pidió ayuda porque estaba embarazada, estaba emocionada por conocerme y me dijo que le había gustado mi lip-synch battle. Ella es una reina”.