Seguramente eres adicto a las redes sociales (y no lo sabes)

En vez de ir a menos, esta tendencia ha ido subiendo en los últimos años de tal manera que hoy en día es tres puntos superior al uso que se hacía de las redes en 2015.

Hoy en día, frente a lo que ocurría hace apenas unos años, lo extraño es no tener redes sociales o no darles uso, siendo un 5% el número de españoles que no tiene ninguna y solo un 9% el que no las visita a diario.

Estos datos demuestran que somos cada vez más adictos a este tipo de páginas.

La llegada de internet a todos los hogares y los smarthphones han hecho que cada día estemos más conectados unos con otros. Lo que provoca que las adicciones de las que venimos hablando hace unos días (en los perros) sean cada día más habituales.

¿Seremos verdaderos yonkis de internet?