Blas Cantó nos pone a bailar con su nuevo single

Paso a paso Blas Cantó va consolidando su carrera al margen de Auryn, el grupo que le dio el éxito y la popularidad.

Cuando los chicos anunciaron que, de momento, no iban a publicar un nuevo disco juntos, muchos se preguntaron si tendrían recorrido cada uno por su lado.

Como siempre ocurre con este tipo de boy bands, todos lo intentan y unos acaban destacando sobre otros. En este caso, parece que Blas le lleva delantera a sus antiguos compañeros.

Primero fue su paso televisivo por el concurso de Tu cara me suena en el que consiguió alcanzar a un público más variado del que tenía Auryn.

La tele y ganar el concurso le dieron una popularidad que le vino muy bien de cara a lanzar su primer single, In your bed.

Una canción que sorprendió porque nada tenía que ver con su anterior proyecto y que rayando el musical, brindaba unos aires nuevos que nos llevaba de la música negra al brit pop pasando por el pop y el soul, que, a ratos nos recordaba a Queen y a ratos, a Maroon 5.

Aquel primer single no pasó desapercibido y ya ha obtenido 3 millones de escuchas en Spotify y ha sido nº1 de ventas en España.

Buenos credenciales de cara a publicar un nuevo tema que ha llegado hoy mismo a las plataformas digitales: Drunk and irresponsible.

En su letra volvemos a encontrarnos a ese seductor, amigo de los juegos que, en esta ocasión, nos habla de una relación que prefiere mantener oculta.

“No se lo digas a tu madre, ella no lo sabe, no se lo digas a tu padre, se va a enfadar, no le gusta que yo esté en tu cama” “Si solo supieran las cosas sucias que puedes hacer” “Esas cosas no se aprenden en la escuela”

Si alguien se pregunta si la relación sobre la que canta hace referencia a un chico o una chica, habría que decir que, aunque habla de un vestido, juega a la ambigüedad, la misma que utilizó en sus declaraciones sobre su condición sexual.

Drunk and irresponsible es nuevo viaje sonoro que algunos, como jenesaispop, ya han dejado caer que les recuerda peligrosamente al Cake by the ocean de DNCE, con ese mimo buen rollo y ánimo de hacernos bailar y mover los pies.

Desde luego, una fiesta que deja claro que Blas tiene mucho que ofrecer y eleva la expectativa de cara al lanzamiento de un primer álbum.