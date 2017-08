La última versión de 'Despacito' la canta Donald Trump

Una canción en español lo ha vuelto a hacer. Si hace años pudimos ver al mismísimo presidente de los Estados Unidos Bill Clinton bailando La Macarena, ahora podemos ver a su predecesor, Donald Trump.

Y es que versiones de la canción hay varias, la sexual del MQB argentino, la que nos pone los pelos de punta..., en definitiva son decenas las variantes.

Y ahora llega la de Trump. Aunque no sabemos si al máximo mandatario mundial le ha gustado o no, porque no la ha hecho él sino un youtuber que ha captado piezas de sus discursos y las ha unido en esta nueva canción.

Ivanka, una fiel seguidora de la canción

Si no le gusta al presidente americano, seguramente si que lo haga a su hija Ivanka, quien no ha dudado en subir a sus redes sociales a sus hijos bailando y cantando la canción, en un vídeo de lo más divertido.

Nothing better than a post work dance party! Una publicación compartida de Ivanka Trump (@ivankatrump) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 6:09 PDT

El youtuber ha usado un programa mashup.



Un programa que usa la técnica mashup, que es la que une las imágenes y voces de diferentes fragmentos, es el que parece haber utilizado el influencer.

El vídeo es todo un éxito con más de un millón de reproducciones.

Parece que la versión americana de este éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha gustado a los internautas, con más de un millón de visualizaciones del vídeo.

Ahora solo queda esperar a la reacción de Trump.