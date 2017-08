La necesaria evolución de las divas del pop en un mundo de envidias y puñaladas

“-Lo siento, la vieja Taylor no puede ponerse al teléfono en este momento. ¿Que por qué Oh, porque está muerta”.

Estas son las palabras con las que Taylor Swift anuncia su propia muerte. Lo hace en el primer single del que será su próximo disco, Reputation. Look What You Made Me Do es el adelanto del renacer de Taylor, una nueva Taylor que resurge de un silencio musical bastante dilatado.

Dilatado, pero necesario. Muchas cosas han cambiado desde su exitoso 1989. A Taylor le han acusado de ser una zorra, de usar a los hombres, de ser una víbora o de liderar un grupo de amigas como si se tratase de una dictadora.

Es por todo esto por lo que no podía volver con un Shake it off lleno de buen rollo y sonrisas. Taylor Swift ya no es la joven princesa que un día conquistó el mundo con su Love Story. Ahora, Taylor Swift es una ficha más de una ajedrez muy complicada: el mundo del pop.

Y en este tablero cada movimiento cuenta más de lo que todos pensamos. Las anécdotas de cada uno, las rivalidades, los escándalos... Las estrellas del pop se han vuelto fenómenos en sí mismos en los que influyen muchos factores: las redes sociales, el fenómeno fan, los productores, los amiguismos...

Selena Gomez es otro claro ejemplo de todo esto. Su niñez como niña Disney o su paso a la adolescencia en un Survivor, que todo hay que decirlo, es un discazo, son etapas totalmente diferentes a la que ahora tiene.

Selena Gomez es la ex de Justin Bieber, tuvo que cancelar su gira por lupus y actualmente está con The Weeknd. Todo esto no significa que sea "la mujer de", si no que uno ya no espera que Selena cante al "mismo viejo amor". Ahora queremos que nos cuente la verdad: que a veces miente en la cama o que posee ciertos fetiches un tanto peligrosos.

Miley Cyrus es otro ejemplo clarísimo de las narrativas que rodean a las estrellas del pop. Pasó de ser una dulce niña Disney a una rebelde sin causa. No contenta con ello, Miley cambió ese inconformismo y esa casi mala educación por una vida más centrada, madura y consciente de los problemas sociales. ¿Fue su ruptura con Chris Hemsworth y su posterior reconciliación la causa de tales transformaciones? Seguramente.

Que Lana del Rey haya incluido por primera vez temas políticos en su disco es otro caso de evolución. La hemos escuchado hablar sobre el desamor, las drogas y los colocones... Ahora ha sentido la necesidad de concienciar a su público y así lo ha hecho. Su último disco "es el cometido, es su propio manifiesto".

Y que Lady Gaga cante a su tía muerta tampoco es fruto de la casualidad. ¿Quién esperaba que la "madre de todos los monstruos" volviese a sacar un single como Just Dance? Ya sabemos que ha sufrido "romances tortuosos", que algún "Judas" se ha cruzado en su camino o que moriría por "Alejandro"... En su nueva etapa Gaga necesita contarnos quién es ella, quién se esconde detrás de su excentricidad y, sobre todo, necesita sincerarse ante unos fans que mueren por ella.

Con Katy Perry también ocurre algo parecido. ¿Acaso va a seguir negando que su Swish Swish no es una clara respuesta al Bad Blood de Taylor? En este tablero juegan todas y nunca es bueno desperdiciar un jaque.

Y si no, que se lo digan a Beyoncé. En su Lemonade nos habló de infidelidades, de arrepentimientos, de perdón y de redención. La historia fue mucho más allá de sus canciones, Queen B consiguió hacernos partícipes de esa terrible vida que pasaba junto su marido, Jay Z. Ahora, un año más tarde, ella, su marido y sus tres hijos son el retrato de la familia idílica que todos deseamos.

Las divas del pop van mucho más allá de meras mujeres dispuestas a hacer disfrutar con sus canciones. Son ellas y sus circunstancias: sus círculos de amistad, sus enemigos, las peleas, las drogas, las reconciliaciones, etc.

Su evolución es el reflejo de su propia vida, narrativas externas que quedan plasmadas en sus discursos artísticos. Cuando una de las reinas está amenazada, cualquier ataque es la mejor de las defensas. Esto es la era del pop en 360 grados.