Taylor Swift saca su cara más macarra en su nuevo single, ‘Look what you made me do’

Taylor Swift sale definitivamente de la retaguardia. Y quiere guerra.

Tras un largo (larguísimo) silencio discográfico de tres años, la artista, una de las más vendedoras de los últimos tiempos, revolucionaba este jueves las redes anunciando que su sexto álbum de estudio, Reputation, saldría a la venta el 10 de noviembre.

Antes, había caldeado el ambiente con desapariciones y reapariciones de las redes, así como misteriosas publicaciones de serpientes.

Pues bien, la 'serpiente', por fin, se ha desenroscado para escupir el nuevo tema (¿o ajuste de cuentas?) de la artista.

Bajo el nombre de Look what you made me do (Mira qué me has hecho hacer), una Taylor amenazante, más macarra de lo habitual, demuestra que, si quiere, puede ser de armas tomar. Y enseñar los dientes. Escúchalo a continuación:

"Me he hecho más lista, me he hecho más dura", dice la canción, que algunos han bautizado como el "anti-Shake if off", aludiendo a uno de sus singles más famosos, dulces y divertidos.

"No confío en nadie y nadie confía en mí", "no me gustan tus jueguecitos", "no me gusta tu crimen perfecto, cómo te ríes cuando mientes", "tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado en rojo", son algunas de las frases que pronuncia Taylor antes de concluir con una impactante llamada de teléfono en la que se escucha esta conversación:

"Lo siento, la vieja Taylor no se puede poner al teléfono ahora mismo". "¿Por qué?" "Oh, porque está muerta"

¿Y a quién dedica Taylor estos despropósitos? Tal vez a nadie en especial. O tal vez a sus haters, a sus ex (hay quien señala a Calvin Harris) o a algunos de sus 'enemigos', según circulan ya varias hipótesis en internet.

La más popular es la que recoge la revista Rolling Stone, que sostiene que la canción parece una 'diss song' (tema para poner a caldo a otros) contra Kanye West, quien en su hit Famous había llamado a la estadounidense "bitch" ("zorra").

Para ello, resalta frases como "I don't like your tilted stage" ("No me gusta tu escenario inclinado") y recuerda que Kanye llegó a utilizar un escenario de esas características en alguna ocasión.

No faltan quienes aseguran que la fecha de la publicación del single tiene una clara intención: la de hacer sombra al estreno del nuevo videoclip de Katy Perry, Swish swish, que vio la luz este jueves y que, como viene siendo habitual, es un espectacular trabajo audiovisual.

El tema ha sido compuesto por Taylor y Jack Antonoff, que ya había trabajado con la cantante para 1989 y que constituye el alma mater de los proyectos musicales Bleachers y fun.

En cuanto al aspecto musical, Taylor ahonda en el dance pop del que es fan, integrando ramalazos y coros urbanos, que tiene divididas a las redes.

Y a ti, ¿qué te parece?