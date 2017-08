La pequeña Rue de 'Los Juegos del Hambre' ya no es una niña

Se hizo mundialmente famosa gracias a Los Juegos del Hambre, donde interpretaba a la pequeña Rue, uno de los personajes más tiernos de la saga y con el que seguro echaste más de una lagrimita, pero ahora es toda una mujer.

Amandla Stenberg tiene 18 años y se trata de una de las activistas más famosas de todo Instagram. Con 1,3 millones de seguidores, la joven se ha hecho oír. ¡Y tanto!

Thank u thank u @bust_magazine 🌬🌬🌬 Una publicación compartida de amandla (@amandlastenberg) el 30 de May de 2017 a la(s) 12:49 PDT

Ella misma se identifica como una feminista interseccional, siendo declarada en 2015 con 17 años feminista del año por la Ms. Foundation for Women.

Pero no solo, también lucha contra la discriminación por raza e identidad sexual y sus redes sociales están llenas de mensajes para acabar con ello.

Por supuesto, la cosa no acaba aquí. Amandla también toca el violín y canta. Su último tema Let My Baby Stay cuenta con casi dos millones de reproducciones en Youtube. ¡Nada mal!

Ah, se nos olvidaba. Por si todo esto era poco, también ha coescrito una saga de comics, Niobe She is Life, donde aparece ella.

Con este currículo con tan solo 18 años no nos extraña que la mismísima Beyoncé haya dicho que quiere que su pequeña Blue Ivy sea como ella de mayor. No nos extraña, nosotros también queremos ser así.