Cómo sobrevivir este lunes sin spoilers de 'Juego de Tronos'

Vivimos en una era en la que solo existen dos tipos de personas: los que ven Juego de Tronos y los que deberían empezar a ver Juego de Tronos para poder participar en el noventa y nueve por ciento de las conversaciones.

Este verano solo se ha hablado de que ha llegado el invierno a Poniente, aunque lo hayamos hecho a cuarenta grados y con el bañador puesto.

Y es que nos encanta comentar teorías y especular sobre lo que puede pasar, pero, ¡eso sí!, tras haber visto el capítulo. Porque no hay cosa que fastidie más que comerse un spoiler y este lunes va a haber por todas partes.

El último capítulo de la séptima temporada promete ser crucial y seguramente tras su estreno no se hable de otra cosa. En LOS40, te damos cinco cosas que puedes hacer si eres de los que lo verás el lunes por la noche y no quieres saber nada sobre el nuevo capítulo.

1. Desconecta las redes sociales

No abras Facebook, Twitter o Instagram. Ese día no estarán llenos de gatitos sino de dragones y caminantes blancos. ¡Cuidado! Aunque no leas los posts, basta una sola foto para comerte un spoiler. ¿O no os acordáis de la Boda Roja? ¿O de la famosa resurrección de uno de los protagonistas? Internet estaba lleno de memes de ello.

2. No abras WhatsApp

No lo abras, en serio. Siempre hay un amigo que ya habrá visto el capítulo y escribirá a las siete de la mañana por el grupo diciendo “Qué pasada el último capítulo de Juego de Tronos, ¿lo habéis visto ya, no?” Pues querido amigo, no. Posiblemente un domingo de madrugada esté haciendo cosas tan interesantes como dormir. Pero no solo eso, ya me has condicionado diciendo que es “una pasada”. ¿Y si no lo es? Pues eso, nada de WhatsApp.

3. Aléjate de las conversaciones en corrillos.

Si hay una conversación en corrillo en tu oficina, en la playa o en el bar, ¡aléjate! Alguien habrá visto el nuevo capítulo y querrá comentarlo. Es algo que no se puede controlar y en algún momento de la charla saldrá el tema:

- Parece que va a llover la semana que viene, ¿verdad?

- Sí, va a llover. Donde me llovió mucho fue en Irlanda, que fui este verano con mi marido a ver las localizaciones de Juego de Tronos. Por cierto salió anoche el capítulo y qué fuerte lo que le pasa a Jon Snow.

Huye o tápate los oídos, cierra los ojos y canta muy alto. Posiblemente la gente de alrededor te tomará por loco, pero a quién le importa, ¡no te habrás comido un spoiler!

4. Lleva cascos de música

Coge una lista de reproducción, ponte los cascos de música y desconecta de cualquier sonido que te pueda dar una pista sobre lo que puede pasar en Juego de Tronos. Porque sí, todo el mundo estará hablando sobre ello. Si sabes leer los labios, agacha la cabeza.

5. No cojas el teléfono.

Ni si quiera si es un teleoperador o teleoperadora. Empezarán a convencerte que te cambies de compañía y acabarán contándote que R.R Martin jamás hubiese tolerado semejante final. Tampoco a tu abuela, desde que ha descubierto Juego de Tronos ya no necesita los programas del corazón para tener su dosis de violencia, conspiraciones y tramas amorosas.

Lo más fácil que puedes hacer ese día es quedarte en casa, bajar las persianas, desconectar el móvil, echar la llave y ponerte el capítulo. Tras verlo podrás salir a la calle y ser tú el que inicie la conversación sobre Juego de Tronos. El mundo puede esperar, el final de la temporada no.