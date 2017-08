La nueva canción de Taylor Swift bate dos nuevos récords

Si ha habido una protagonista esta semana, sin lugar a dudas ha sido Taylor Swift. Tras tres años de espera, la cantante ha sacado nuevo single y ha anunciado la fecha de su nuevo disco, Reputation, para el próximo 10 de noviembre.

Por supuesto y como cabía de esperar, antes de publicar la noticia quiso crear mucha incertidumbre borrando toda información de sus redes sociales.

¡Y ha funcionado! Las cifras hablan por sí solas. El single Look What Yoy Made Me Do se ha convertido en el más escuchado durante el primer día en Spotify. El sábado, tras haber pasado un día desde el lanzamiento, contabilizaba ocho millones de reproducciones en la plataforma de música, según informa The Associated Press.

¡Pero la cosa no se ha quedado ahí! Su nuevo tema también ha batido otro record en Youtube. El Lyric Video de Look What You Made Me Do se ha convertido en el más visto durante el primer día con 19 millones de visitas en 24 horas.

Pero los datos no se quedan ahí y es que este single podría llegar a igualar las cifras de ventas durante la primera semana que consiguió Hello de Adele: 500.000.

Aunque se haya hecho esperar mucho tiempo, está claro que Tay vuelve pisando fuerte y, sobre todo, dejando claro que quiere seguir siendo la nueva reina del pop.