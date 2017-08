Todo el mundo habla de la historia de terror de Manuel Bartual

Quién nos iba a decir que la historia de terror de este verano no se viviría en los cines sino en Twitter. Acompañado de una foto y un extraño mensaje, el ilustrador Manuel Bartual ha comenzado a relatar su historia, que ya ha enganchado a cuatrocientas mil personas.

“Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han empezado a suceder cosas raras”. Bartual no se encuentra en el Bates Motel, pero su aventura es igual de inquietante que la de Marion Crane en Psicosis, consiguiendo ganar cientos de miles de seguidores en apenas unos días.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

El ilustrador asegura que un hombre entró en su habitación del hotel mientras estaba en la terraza. A partir de ahí, comienzan a pasar cosas extrañas relacionadas con el misterioso hombre.

Mensajes de socorro en el papel higiénico, persecuciones nocturnas y comportamientos sospechosos que alteran la capacidad del habla, confundiendo el orden de las palabras, son los principales motores de la trama.

Manuel ha ido subiendo cada poco tiempo desde el pasado lunes 21 de agosto nuevos tuits con más información sobre la historia.

Para no hacer spoilers (porque se trata de una historia) si no la has leído todavía, deberías hacerlo.

La expectación que se ha creado en torno a la historia de Manuel Bartual, ha sido tal que todo Twitter ha comenzado a comentarla. Sí, como si se tratase del nuevo capítulo de Juego de Tronos.

Famosos como Ricardo Gómez, Xavi Martínez, Casillas o Dani Rovira también han acabado enganchados a la historia.

¿Dónde están los hackers cuando más necesitamos que filtren el season finale de Manuel Bartual? — Xavi Martínez (@xavimartinez) 25 de agosto de 2017

Lo de @ManuelBartual es lo mejor que le ha pasado a twitter en años. He dejado mi vida de lado para ver cómo coño acaba todo esto...😰😰 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 26 de agosto de 2017

Tal ha dado de sí los tuits de Bartual, que Netflix España y HBO han empezado a pelearse irónicamente por Twitter por producir la serie. ¿Os imagináis que se llevase a cabo?

¿Estas ansioso por saber lo que ocurrirá? Suscríbete a Netflix para ver la serie dirigida por Ivan de Rojas @IvanDeRojass

Solo en Netflix. pic.twitter.com/NKe50p2b7a — Netflix España (@NetfIix_Es) 26 de agosto de 2017

Desvelamos nuestra próxima película. Una producción exclusiva de HBO España. Gracias Manuel Bartual. Próximamente en HBO. pic.twitter.com/VFcVVtidBB — HBO España (@HBO_ESP) 25 de agosto de 2017

Sin lugar a dudas, Bartual se ha convertido en uno de los hombres del verano. ¡Y no nos extraña, nosotros estamos totalmente enganchados a su historia de terror!

