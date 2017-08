Transparencias y romanticismo en la alfombra roja de los MTV VMA's 2017

Ya se despejaron muchos interrogantes con la gala de los MTV VMA's 2017 en la que Katy Perry cumplió como perfecta anfitriona con vuelos espaciales incluidos y en la que Taylor Swift sólo estuvo presente en el vídeo que aprovechó para estrenar ante tanto público.

Se puso al frente de una gala reivindicativa en la que quedó claro que Donald Trump no es el mejor aliado, en el que Charlottesville estuvo muy presente dejando claro que ninguna clase de racismo y falta de libertad será admitido.

También hubo espacio para dar esperanza a los que piensan que la única solución para sus problemas es la drástica solución de acabar con sus vidas como le ocurrió a Chester Bennington el pasado julio del que se hizo especial eco Jared Leto.

ver fotogalería Jared Leto recordó a Chester Bennington en los MTV Video Music Awards. / GettyImages

La gran decepción para los que se posicionan del lado hispanohablante fue la falta de premio a Luis Fonsi por Despacito pero aplausos a los 6 premios de Kendrick Lamar.

Pero antes de todo esto hubo una alfombra roja en la que el romanticismo de cantantes como Lorde y Julia Michaels se dio la mano con las transparencias de Paris Jackson o Hailey Baldwin.

Y no, si alguien esperaba extravagancias en el look de Katy Perry, por lo menos en la alfombra no las hubo. Optó por una creación muy comedida.