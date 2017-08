Desde que lanzara 1989 hace ahora tres años Taylor Swift ha hecho verdaderos esfuerzos para demostrar que en su carrera no queda nada de aquella niña bobalicona que cantaba country.

Ahora con el lanzamiento de Look what you made me do quiere dejar claro que entra en la guerra por ver quién es la reina del pop y que es, además, un icono de estilo con mayúsculas.

Así lo confirman los atuendos escogidos para este clip en el que se ve que la producción ha supuesto un esfuerzo tanto humano como económico y la ropa no iba a ser menos.

La Taylor que vemos luce absolutamente todas las tendencias, lo apuesta todo al rojo, se atreve con un punto sadomaso, se anima con el animal print y hasta se deja llevar por la tendencia sporty.

El último vídeo de Taylor Swift echa el resto con sus 'looks'.

La iconografía ofídia que parece que va a acompañar este nuevo lanzamiento de la cantante se remata, además, con una joya en forma de serpiente que ha tallado la casa Bulgari en oro de 22 quilates. ¿Quién da más?