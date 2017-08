Blanca Suárez y Cristina Boscá al desnudo

''Cuado era adolescente lo pasaba bastante mal porque veía que mi cuerpo no encajaba con el de ninguna de esas personas que veía en las revistas o en la televisión''. Cristina Boscá, la presentadora de Anda Ya es una de las protagonistas del reportaje #enformamiforma de Women's Health.

Un movimiento que busca que todas las mujeres se sientan cómodas con su cuerpo. Que se cuiden y entrenen para sentirse bien.

Cris ha hablado sin tapujos durante el programa y ha lanzado un alegato muy directo. La presentadora del morning show ha reconocido que a ella le daba le da verguenza verse desnuda pero que cada vez se va gustando más.

Además, nuestra DJ ha entrado en un terreno muy personal: ''¿Sabéis las veces que he escuchado no vas a triunfar si no te operas o, no vas a salir en televisión si no adelgazas? Y estoy harta de todo eso porque además es mentira''.