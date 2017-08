Cowboy Bebop, por fin en Blu-Ray. 

La serie tiene capítulos de gran variedad de tonos y de estilos. Se mezclan elementos de westerns, películas samurái, cine noir, además de toda la tecnología presente por la época en que se desarrolla.

Bien es cierto que la mayoría de episodios tienen carácter auto conclusivo, y son pocos en los que se ahonda en la historia de los protagonistas, pero todos tienen su momento para brillar. Los personajes son únicos, trabajados y al final se les coge cariño a todos.

El estilo de animación también es único, felicitamos por ello al estudio Sunrise, animadores también de series como Escaflowne, Inu Yasha, Scryed o Code Geass, entre muchísimas otras. A pesar de los años se ha conservado realmente bien, no desentonaría en estos tiempos que corren.

Y mención especial merece la banda sonora, una de las mejores que se hayan elegido para anime alguno. Tiene de todo, Heavy Metal, Jazz, Blues, Rock & Roll, etc. La música es como un personaje más, y crea la atmósfera perfecta para lo que se nos quiere contar.

Será el 30 de agosto cuando nos llegue a las tiendas esta esperada edición First Print de Cowboy Bebop, tanto en formato Bluray como DVD. La edición viene presentada de una forma muy especial, además de la serie viene un libro de 52 páginas, una ilustración exclusiva y varios extras, como entrevistas a su director, Shinichiro Watanabe, clips musicales, openings y endings sin créditos, etc.

El precio de la edición Bluray es de 69,99€, mientras que el de la versión en DVD es 36,99€. Desde aquí os recomendamos que le deis una oportunidad a uno de los animes de culto de los últimos 20 años, y si la visteis en su momento y estabais esperando una versión que le hiciera justicia, ese día ha llegado.



Sólo nos queda rezar para que llegue también la película: "Knockin' on heavens door", que, si se me permite, me atrevería a decir que es incluso mejor que la serie.

See you, Space Cowboy...