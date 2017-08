Leiva se vuelve a quedar compuesto y sin novia

En octubre de 2014 un beso apasionado en las calles de Madrid confirmaba la relación de Leiva con Macarena García.

Desde entonces son muy pocas las ocasiones en las que hemos podido verles juntos. Lo mismo ocurrió cuando el músico salía con Michelle Jenner, a ojos públicos, eran relaciones inexistentes porque siempre ha sido muy celoso de su intimidad.

Con Macarena se repitió esa discreción y, por eso quizás, hemos tardado un poco en conocer el fin de la pareja. Lo ha confirmado una fuente cercana a la actriz a ABC. “Lo dejaron a principios de verano”, confirma.

Lo cierto es que no les hemos visto compartir ningún momento estas vacaciones pero tampoco nos ha extrañado porque ese ha sido el común denominador de su relación.

“Macarena lo ha pasado mal en algún momento en que se ha visto obligada a coincidir con él”, comenta la misma fuente.

🌞 Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 5:29 PDT

Veremos si el 29 de septiembre acuden juntos al Festival de San Sebastián donde se estrenará La llamada, la adaptación cinematográfica de su hermano Javier Ambrossi y Javier Calvo de la que ella es protagonista y Leiva, el encargado de la banda sonora.

Lo que está claro es que el verano lo han pasado separados, ella refugiándose en sus amigos y familia. La hemos visto compartir viaje a Vietnam con Berta Vázquez y pasar unos días en Portugal con su hermano.

De esta amiga mía aprendo yo cada día!! 💎 #backhome Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Él ha seguido adelante con su gira y justo ahora que conocemos la noticia de su ruptura se cumplía un año de la salida de Monstruos, el disco para el que ella había servido de inspiración y que estaba presente en la dedicatoria.

No se sabe nada sobre las posibles causas de esta decisión de poner fin a su relación y, seguramente, no lo sabremos porque no son dados a dar explicaciones sobre su intimidad. Pero lo cierto es que este disco será un recuerdo para el resto de sus vidas.