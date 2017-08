Taylor Swift: Así ha cambiado de su primer vídeo al último

El regreso musical de Taylor Swift tras un 2017 en silencio se ha convertido en uno de los temas de conversación por todo el planeta.

¿Se ha inspirado en Beyoncé? ¿Hay un claro mensaje a Katy Perry? ¿Dónde está la Taylor que conocimos hace unos años?

En el camino hacia el éxito mundial, Taylor Swift ha cambiado radicalmente y no sólo nos referimos a su música.

Esta historia comenzó con Tim McGraw, el primer single oficial que Taylor publicó allá por el 2006 y en el que los zapatos planos, los vaqueros y las puestas de sol en el campo eran los complementos perfectos para su apuesta country.

El amor y su guitarra parecían que iban a ser los compañeros inseparables durante toda su carrera pero a día de hoy parece que todo eso ha quedado atrás.

Labios pintados de rojo pasión y de negro, medias de rejilla, tacones imposibles, corpiños de cuero... Definitivamente la Taylor Swift que conocimos en 2006 ha quedado muy atrás en apenas una década.

Y la culpa la tiene Look what you made me do, la canción con la que Taylor presenta su sexto álbum de estudio, Reputation, con el que incluso ha roto otra de las normas de su carrera: sacar disco cada dos años.

Una pala, joyas, una taza de té, el volante de un cochazo, el columpio en una jaula, langosta, champán, un bate de béisbol, el manillar de una moto, un fajo de dinero ardiendo, una fusta, un teléfono... todo eso pasa por sus manos. Todo menos su guitarra.

Como dice la solista estadounidense al final de su último vídeo, la antigua Taylor ha muerto.