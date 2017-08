Taylor Swift - Look What You Made Me Do [2017]. 

La letra de Look what you made me do ya nos había mostrado a una Taylor Swift de armas tomar. El vídeo no se queda atrás y no nos gustaría ser su enemigo mientras la cantante se tranforma en muerto viviente (homenaje al Thriller de Michael Jackson), hace estallar un vaso con un bate o ensaya su cara más cínica-agresiva sobre una moto. ¡Ojo, hay que llegar hasta el final para ver a toda una colección de 'viejas Taylor Swift', representantes de distintas etapas de la vida de la diva, que pronuncia al final un: "Me gustaría quedar excluida de esto". Por cierto, ¿simula ser Katy Perry cuando se recuesta en un deportivo?