Vanessa Hudgens celebra, cantando, la muerte de la vieja Taylor Swift

Vanessa Hudgens fue una de las famosas que se lució en la alfombra roja de los MTV VMA’s 2017 con un vestido rojo pasión que conjugaba a la perfección con su negra melena bob.

Pero, ahora hay que decirle adiós a ese look y no me refiero al vestido sino al pelo. Adiós al moreno para darle la bienvenida a un rubio platino casi blanco que, todo hay que decirlo, no le sienta nada mal.

Eso sí que es un cambio drástico. No sabemos qué paso la noche de los premios pero está claro que la animaron a lanzarse a este cambio tan radical.

BLONDE for So you think you can dance!!!!! Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 8:09 PDT

Es así, rubia, como quiere empezar su nueva etapa como jurado de So you think you can dance, uno de esos talent show de baile en el que tendrá que dar su opinión sobre las actuaciones de los concursantes.

Y es que de baile sabe un rato porque ha participado en varios musicales. Sin duda, el que le dio la popularidad, High School Musical, y otros como la adaptación teatral de Grease.

Está claro que está animada en esta nueva etapa. Eso y que en los MTV VMA’s pudo asistir en directo al estreno del nuevo videoclip de Taylor Swift que no ha dejado a nadie indiferente incluyéndola a ella que se ha quedado con el estribillo en la cabeza.

Tanto le ha gustado el regreso de la mujer serpiente que no ha dudado en publicar un vídeo en el que se la ve a ella cantando un fragmento de la canción con en el que celebra la muerte de la vieja Taylor Swift.