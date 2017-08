Los 59 años de Michael Jackson: el 'rey del pop'

El 'rey del pop', así conocíamos a Michael Joseph Jackson, comúnmente conocido como Michael Jackson. Una vida de película que estuvo marcada por su talento innato y la polémica.

Nacido en el seno de una familia de artistas, rápidamente se convertiría en uno de los cantantes más famosos de la historia. Precisamente su prematuro estreno en la vida pública pudo ser el desencadenante de varios de sus problemas.

Con apenas 12 años estrenó su primer disco Go To Be There, y en menos de 3 años ya tenía publicados 5 trabajos. Una meteórica carrera que estuvo acompañada de su paso por el cine.

El éxito no se hizo esperar y el joven Jackson fue uno de los famosos mejor pagados del mundo, lo que le permitió llevar una vida de lujos y ostentosidad.

Sin embargo el éxito no le acompañó en lo personal. Su TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo), sus problemas judiciales y los de salud (perdió su característico tono moreno) fueron algunas de las piedras que lastraron su brillante carrera.

Recordemos los momentos más relevantes de su vida.