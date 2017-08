Cristina Boscá ya está en Tinder

Si todavía te preguntas si estás a favor o no de ligar a través de aplicaciones es que eres un dinosaurio. Ya lo siento. Bueno, eso o que has nacido incluso antes de los 70.

El día 28 de agosto es el mejor día para ligar, según Meetic. Nosotros hemos abierto el debate en Anda Ya y Cristina Boscá ha dicho que está totalmente a favor de las aplicaciones de ligoteo. Eso sí, que no le hacen falta y por eso no las usa... Vamos que se ha flipado porque en realidad no tiene ni idea de cómo funcionan.